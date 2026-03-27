نعى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الفقيد واصل خميس، الفني بهندسة ري طما، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه في العمل.

إنابة رئيس مدينة طما لتقديم واجب العزاء

أناب المحافظ أحمد حسن سنجر، رئيس مركز ومدينة طما، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، بمشاركة منصور أحمد ومحمد ثروت نائبي رئيس المدينة، ورمضان نوير رئيس مجلس قروي أم دومة، إلى جانب وفد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

دعم أسرة الفقيد

وأكد المحافظ دعم المحافظة الكامل لأسرة الفقيد، مشيرًا إلى تقديره الكبير لجهود العاملين في مختلف القطاعات، الذين يؤدون مهامهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة المواطنين.

دعاء ومواساة لأسرة الراحل

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.