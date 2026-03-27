بشعار مجلس النواب.. ضبط عنصر جنائي بـ أسلحة داخل سيارة في أسيوط

كتب : صابر المحلاوي

06:06 م 27/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة بزجاج ملون تحمل مُلصقًا منسوبًا لمجلس النواب، وبحوزته أسلحة نارية، وذلك داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة أسيوط.

استعراض بالأسلحة داخل محطة وقود

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقاطع الفيديو، وقائدها، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، كما تبين عدم حمله رخصة تسيير، وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية وطبنجة).

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه قام بذلك بقصد الاستعراض وزيادة نسب المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بندقية آلية طبنجة أسلحة نارية استعراض بالسلاح عنصر جنائي فيديو متداول

