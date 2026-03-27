

كشف مصدر أمني، تفاصيل القبض على نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وبحيازته مواد مخدرة في التجمع الخامس.

وأكد المصدر، أن المتهم طالب بمرحلة الثانوية العامة، ويبلغ من العمر 18 عاما، وتبين أنه أثناء مرور نجل ميدو بقول أمني تم الاشتباه به وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وجرى تحرير محضرا بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.