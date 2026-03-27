خيّم الحزن على أهالي قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عقب مصرع طالب في الصف الثاني الإعدادي إثر حادث تصادم مأساوي أثناء توجهه لأحد الدروس الخصوصية.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للمعاينة والفحص.

وتبيّن من المعاينة مصرع الطالب "نور شريف منصور" 14 عامًا، بعدما صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجته في طريقه إلى أحد الدروس، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

قرار النيابة والإجراءات القانونية

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة، التي صرّحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة.

جرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرير محضر بالواقعة، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، خاصة بعد العثور على كتب دراسية تخص الطالب الراحل.