مستشفى صدر المنصورة ضمن أفضل 6 مستشفيات في مصر

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، حصول مستشفى صدر المنصورة على مكانة متميزة ضمن أفضل 6 مستشفيات على مستوى الجمهورية خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدرن.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا التكريم يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات القطاع الصحي بالدقهلية، ويعكس حجم التطوير الكبير الذي يشهده مستشفى صدر المنصورة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار “الجزار” إلى أن المستشفى شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، من خلال زيادة عدد أسرة العناية المركزة، والتوسع في خدمات مناظير الشعب الهوائية، إلى جانب افتتاح وحدة أمراض النوم، وعيادة وظائف الرئة، ووحدة التداخلات الرئوية، بما يدعم تقديم خدمة تشخيصية وعلاجية متكاملة للمرضى.

كما تم تشغيل معمل مزارع الدرن، ومعمل الميكروبيولوجي، وتجهيز وحدة الحساسية والمناعة، وتفعيل عيادة “الدوتس” الخاصة بمرضى الدرن، الأمر الذي يجعل من مستشفى صدر المنصورة صرحًا طبيًا متكاملًا يقدم كافة خدمات الصدر وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأضاف أن هذا التطور يعكس رؤية واضحة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، ويؤكد كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وقدرتهم على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وجاء هذا التكريم من الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، والمدير التنفيذي للبرنامج القومي لمكافحة الدرن، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا الملف الهام.