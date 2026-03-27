كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية أثناء سيره على أحد الطرق السريعة بدائرة محافظة الإسماعيلية، حيث ظهر وهو يسير للخلف عكس الاتجاه، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه قام بذلك بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.