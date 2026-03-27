بعد إغلاقه 8 ساعات.. فتح طريق قريتي العابد وجبل الطير بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:12 م 27/03/2026
    فتح طريق قريتي العابد وجبل الطير بالمنيا
    اصلاح الطريق المنهار بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الانتهاء من إصلاح الطريق المنهار بين قريتي العابد وجبل الطير القبلية، والذي وقع أمس وتسبب في تسرب المياه لقطعة أرض مجاورة .

وأعلن عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الانهيار وقع في جزء من الطريق الواقع بين قريتي العابد وجبل الطير القبلية التابعين للوحدة المحلية لقرية بني خالد، وتم استدعاء وحدة التدخل السريع، وتم السيطرة على موقع الانهيار وتم رد الشئ لأصلة مرة أخرى، بعد استدعاء 4 قلاب كبير و 2 لودر و 2 سيارة كسح، وتم العمل سريعاً لفتح الطريق للمواطنين، وأمام المارة والسيارات مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان شهد الطريق الواصل بين قريتي العابد وجبل الطير مساء أمس، انهيار جزئي بسبب انهيار في حافة الطريق وأسفل أحد الجسور "جسر عزبة الرمل" بسبب قيام شخص بمحاولة حفر لتوصيل المياه لأرضه الزراعية بشكل غير قانوني، مما تسبب في انهيار بالتربة وتسرب المياه بكميات كبيرة لقطعة أرض مجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الوحدة المحلية لمركز سمالوط جبل الطير القبلية محافظ المنيا قرى سمالوط

