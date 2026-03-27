بدأت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية تنفيذ أعمال تركيب لوحات إرشادية لحظر سير التوك توك بعدد من الشوارع الحيوية، في إطار خطة تنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع.

تنفيذ توجيهات المحافظ

جاءت الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تنظيم حركة السير والحد من التكدسات المرورية داخل المدن.

شوارع يشملها الحظر

شملت الأعمال تركيب لوحات حظر سير التوك توك بشارع جمال عبد الناصر بداية من تقاطعه مع شارع الشهداء حتى نادي غزل شبين الكوم في الاتجاهين، إلى جانب شارع عاطف السادات، وشارع الجلاء البحري بداية من تقاطعه مع شارع الشهداء بجوار مجمع المحاكم حتى تقاطعه مع شارع عاطف السادات.

متابعة ميدانية للأعمال

تابع سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه الشافعي محمد نائب رئيس الحي، أعمال تجهيز وتركيب اللوحات الإرشادية، للتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب.

استمرار الأعمال

تواصل الأجهزة التنفيذية استكمال باقي أعمال تركيب اللوحات اليوم، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين داخل المدينة.