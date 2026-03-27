"التوك توك ممنوع في هذه الشوارع".. تركيب لوحات حظر لتنظيم المرور بشبين الكوم -صور

كتب : أحمد الباهي

10:38 ص 27/03/2026
    عمال حي غرب يزرعون إرشادات للمارة
    منع سير التوكتوك بأهم شوارع شبين الكوم
    لافتات منع سير التوكتوك بشبين الكوم
    استعدادات زرع اللافتات

بدأت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية تنفيذ أعمال تركيب لوحات إرشادية لحظر سير التوك توك بعدد من الشوارع الحيوية، في إطار خطة تنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع.

تنفيذ توجيهات المحافظ

جاءت الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تنظيم حركة السير والحد من التكدسات المرورية داخل المدن.

شوارع يشملها الحظر

شملت الأعمال تركيب لوحات حظر سير التوك توك بشارع جمال عبد الناصر بداية من تقاطعه مع شارع الشهداء حتى نادي غزل شبين الكوم في الاتجاهين، إلى جانب شارع عاطف السادات، وشارع الجلاء البحري بداية من تقاطعه مع شارع الشهداء بجوار مجمع المحاكم حتى تقاطعه مع شارع عاطف السادات.

متابعة ميدانية للأعمال

تابع سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه الشافعي محمد نائب رئيس الحي، أعمال تجهيز وتركيب اللوحات الإرشادية، للتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب.

استمرار الأعمال

تواصل الأجهزة التنفيذية استكمال باقي أعمال تركيب اللوحات اليوم، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين داخل المدينة.

فيديو قد يعجبك



فرص أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

فرص أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
زووم

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-3: تغيرات مهنية لهؤلاء وانفراجة مالية لهذا
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-3: تغيرات مهنية لهؤلاء وانفراجة مالية لهذا
على الهواء مباشرة.. ترامب يتهرب من سؤال عن الحرب ويغازل مذيعة فوكس نيوز
شئون عربية و دولية

على الهواء مباشرة.. ترامب يتهرب من سؤال عن الحرب ويغازل مذيعة فوكس نيوز
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
بين "ديمونا" و"حقول النفط".. تصدع "الدرع المنيع" في ليلة هجمات إيرانية مكثفة