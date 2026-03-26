تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق سلامون دائرة مركز شرطة طما، وأسفر عن وفاة شخص في الحال.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المدعو "واصل خ"، 54 عامًا، عامل، بعد صدمه بواسطة سيارة ملاكي أثناء سيره على الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرير محضر وإخطار جهات التحقيق

جرى نقل الجثة إلى مستشفى طما تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما باشرت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.