حادث مأساوي بطما.. مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:19 م 26/03/2026

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق سلامون دائرة مركز شرطة طما، وأسفر عن وفاة شخص في الحال.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المدعو "واصل خ"، 54 عامًا، عامل، بعد صدمه بواسطة سيارة ملاكي أثناء سيره على الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرير محضر وإخطار جهات التحقيق

جرى نقل الجثة إلى مستشفى طما تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما باشرت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

سوهاج طما حادث تصادم مصرع عامل طريق سلامون مدير أمن سوهاج

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
إسرائيل تقر بفشلها وتغير هدف الحرب: تقليص الأسلحة بدلا من إسقاط نظام إيران
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة