عقد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اجتماعًا اليوم الخميس، مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، بحضور وكيلي المجلس، والأمين العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بعمل اللجان خلال الفترة الحالية.

المستشار هشام بدوي: اللجان النوعية ركيزة العمل التشريعي

أكد المستشار هشام بدوي، أهمية الدور البارز لرؤساء اللجان النوعية في تعزيز العمل البرلماني وقيادة العمل داخل اللجان، والتأكيد على أن اللجان النوعية هي الركيزة الأساسية للعمل البرلماني، وأن جودة مخرجات المجلس تبدأ من اللجان.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنها الملتقى الرئيسي لصياغة ومناقشة مشروعات القوانين، وأن تطوير أداء اللجان النوعية أولوية أساسية، تأتي في إطار المسئولية المشتركة بين رئيس المجلس ورؤساء اللجان.

وتم خلال الاجتماع، التباحث حول سبل النهوض بالمجلس و تعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي، والارتقاء بمستوى مناقشة مشروعات القوانين من خلال الدراسات المتخصصة والاستعانة بخبرات السادة النواب أعضاء المجلس.

وضع خطط عمل وتقييم الأثر التشريعي خلال الفترة المقبلة

اتفق الحضور على أهمية تقديم اللجان لخطط عملها، وأن تقوم كل لجنة نوعية بتقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لها.

وأكد المستشار هشام بدوي، في ختام اللقاء، دعمه الكامل للجان النوعية رؤساءً وأعضاءً في تقديم كافة ما يلزم لحسن ممارسة اللجان أعمالها، ووعد بأن تعقد تلك الاجتماعات بصفة دورية لمتابعة حسن سير الأداء بالمجلس لتحقيق مصلحة الوطن وطموحات أبنائه.

