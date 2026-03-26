أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ محافظة الشرقية، عددًا من القرارات التأديبية بلغ 38 قرارًا، بحق 84 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات الرسمية.



وجاءت هذه القرارات في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص، وعلى رأسها هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى ما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.



وشملت القرارات مجازاة العاملين المخالفين بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، من بينها الزقازيق، حي ثان الزقازيق، أبو حماد، منيا القمح، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، بلبيس، ديرب نجم، ههيا، أولاد صقر، مشتول السوق، والإبراهيمية، في إطار إحكام الرقابة على الأداء الإداري بمختلف القطاعات.



وتنوعت العقوبات الموقعة ما بين الوقف عن العمل لمدة 15 يومًا مع صرف نصف الأجر، والغرامة، والإنذار، والخصم من الأجر، إلى جانب إحالة عدد من العاملين إلى جهات التحقيق المختصة، مع إعفاء من توافرت بشأنهم أسباب قانونية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.



وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط داخل الجهاز الإداري، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال وظيفي.

وأضاف أن المحاسبة القانونية تمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة العمل، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يحقق الصالح العام ويرسخ قيم النزاهة والالتزام داخل المؤسسات الحكومية.