بعد عاصفة الأمس.. المنيا تستعيد طقسها المعتدل والمحافظ يوجه بانتشار فرق التدخل السريع

كتب : جمال محمد

01:11 م 26/03/2026

تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس، طقساً معتدلاً وشمس ساطعة، بعد أن شهدت بالأمس تقلبات جوية على مدار اليوم ونشاطاً في حركة الرياح وهطول للأمطار فضلاً عن عاصفة ترابية مسائية.

ويأتي ذلك تزامناً مع حالة الطقس السيء التي تشهدها العديد من المحافظات، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عدم استقرار أحوال الطقس على مدار يومي الأربعاء والخميس .

وفي السياق، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على جاهزية غرف العمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، وربطها على مدار الساعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة .

كما شدد كدواني على انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، ومتابعة الموقف لحظيًا، مناشداً المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ عبر الأرقام التالية: مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052 للتعامل الفورى.

طقس المنيا أخبار المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا

