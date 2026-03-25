نجاة مزارع من الموت صعقًا ونفوق بقرته وحماره بسبب الأمطار في الفيوم

كتب : حسين فتحي

05:07 م 25/03/2026

في مشهد مأساوي تختلط فيه الصدمة بعناية القدر، نجا مزارع من موت محقق بقرية الروضة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعدما نفقت بقرته وحماره صعقًا بالكهرباء نتيجة الطقس السيئ وامطار غزيرة شهدتها المنطقة.

لحظات فاصلة بين الحياة والموت

بدأت الواقعة عندما كان المزارع مصطفى (ع.ا) عائدًا من أرضه الزراعية بعد يوم عمل شاق، وسط هطول أمطار غزيرة، دون أن يدرك الخطر الكامن في أحد الأسلاك الكهربائية التي لامست المياه بفعل سوء الأحوال الجوية.

وفي لحظة خاطفة، انتقل التيار الكهربائي عبر المياه إلى الحيوانات التي كانت تسير أمامه، ليسقطا في الحال متأثرين بالصعق، بينما توقف المزارع على بُعد خطوات قليلة من نفس المصير، في مشهد صادم أنقذته فيه الصدفة.

شهادة شهود العيان

وقال أحد شهود العيان إن المشهد كان مؤلمًا، حيث نفقت البقرة والحمار في ثوانٍ معدودة، مؤكدًا أن توقف المزارع في تلك اللحظة كان الفارق بين الحياة والموت، مضيفًا أن العناية الإلهية وحدها أنقذته من مصير مشابه.

تحذيرات متزامنة مع موجة الطقس

تأتي الواقعة بالتزامن مع موجة الطقس التي تشهدها محافظة الفيوم، والتي تتضمن أمطار ورياح نشطة، ما يزيد من مخاطر الصعق الكهربائي نتيجة الأسلاك المكشوفة أو أعمدة الإنارة.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات المعنية المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، بضرورة الابتعاد عن مصادر الكهرباء المكشوفة وتجمعات المياه، حفاظًا على الأرواح، في ظل استمرار موجة الطقس وتقلباتها.

