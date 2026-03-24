تسببت وجبات شاورما دجاج من أحد المطاعم بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فى إصابة 15 شخصًا بحالات تسمم غذائي، مساء الثلاثاء، بينهم أطفال وسيدات، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بداية البلاغ وتحرك الصحة

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول المصابين تباعًا إلى مستشفى الداخلة، بعد ظهور أعراض متشابهة عليهم، تمثلت في قيء مستمر وإسهال ومغص معوي وارتفاع في درجة الحرارة، وهي أعراض ترجح التعرض لحالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات غذائية ملوثة أو غير صالحة.

وعلى الفور، جرى رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية، مع تقديم المحاليل والعلاج اللازم ومتابعة العلامات الحيوية لكل حالة، خاصة أن بين المصابين عددًا من الأطفال.

أسماء المصابين والحالة الصحية

كشف التقرير الطبي الصادر عن المستشفى عن تفاصيل المصابين الـ15، حيث ضمت القائمة أسماء كل من: (مريم محمد سمير 8 سنوات، مرام محمد سمير 6 سنوات، سارة إبراهيم حنفي 27 سنة، إسلام محمود محمد 26 سنة، زينب ماهر جمعة 26 سنة، أحمد لطفي عطية 25 سنة، هالة جمال حسين 26 سنة، أحلام أحمد مهدي 26 سنة، محمود يوسف دسوقي 32 سنة، رهف محمد عبد الله 29 سنة، ابتسام جمال حسين 10 سنوات، أحمد حمدي عبد الله 27 سنة، آسر فريد جمال 12 سنة، كندا فريد جمال 9 سنوات، وكرما فريد جمال 9 سنوات).

وبحسب البيانات الأولية، فإن جميع المصابين نُقلوا إلى مستشفى الداخلة العام، وجرى حجزهم تحت الملاحظة الطبية، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة.

إجراءات رقابية وتحقيقات مرتقبة

وتتحرك الجهات الصحية والرقابية لفحص مصدر الوجبات وسحب عينات من الطعام المتداول بالمطعم، للوقوف على أسباب الإصابة وتحديد مدى مطابقة الأغذية للاشتراطات الصحية، بالتوازي مع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.