خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث ظهور لها، أثناء قضائها إجازة عيد الفطر المبارك.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تستعرض جمالها وأناقتها، التي نالت إعجاب المئات من المتابعين.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد بإطلالة عصرية جريئة وأنيقة، حيث ارتدت طقمًا مكوّنًا من قطعتين بنقشة كاروهات باللونين الأحمر والبني، مع تسريحة شعر منسدلة بشكل ناعم ومكياج هادئ.

أحدث وتفاصيل فيلم "The Seven Dogs"

تشارك هنا الزاهد في أحداث فيلم "The Seven Dogs"، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب تارا عماد وناصر القصبي وسيد رجب وهالة صدقي.

ويأتي الفيلم من تأليف وكتابة محمد الدباح، حيث يجمع العمل بين نخبة من نجوم السينما العربية في تجربة إنتاجية ضخمة تستهدف تقديم محتوى سينمائي مختلف.

وانطلق تصوير الفيلم في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية المنتظرة.

