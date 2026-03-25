جريمة في عزبة سكينة.. زوج يقتل زوجته بسكين المطبخ بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:30 ص 25/03/2026

الزوجة الضحية

لقيت سيدة مصرعها طعنًا بسكين، اليوم الثلاثاء، بعزبة سكينة بمنطقة العوايد شرقي الإسكندرية، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقي قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد مقتل سيدة داخل الشقة سكنها بمنطقة العوايد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "أسماء.ع.ب"، مسجاة على أرضية الشقة سكنها بالمنطقة المشار إليها، وبمناظرتها تبين وجود طعنتين بسلاح أبيض في جسدها.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات زوجية مع زوجها المدعو "باسم.ر.أ" 47 سنة بسبب سبها له، ويوم الواقعة ذهبت لزيارة أسرتها فأشترط عليها الزوج العودة في وقت محدد إلا أنها خالفته.
وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما عقب عودة المجني عليها إلى المنزل تطورت إلى مشاجرة بعد تعديه عليه بالسب فاستل الزوج سكين المطبخ وسدد لها عدة طعنات نافذة لتسقط جثة هامدة.
ألقى القبض على الزوج المتهم، وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.
حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

شرطة الرمل مقتل سيدة خلافات زوجية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
أخبار مصر

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
حوادث وقضايا

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا

