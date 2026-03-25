لقيت سيدة مصرعها طعنًا بسكين، اليوم الثلاثاء، بعزبة سكينة بمنطقة العوايد شرقي الإسكندرية، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقي قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد مقتل سيدة داخل الشقة سكنها بمنطقة العوايد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "أسماء.ع.ب"، مسجاة على أرضية الشقة سكنها بالمنطقة المشار إليها، وبمناظرتها تبين وجود طعنتين بسلاح أبيض في جسدها.

وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات زوجية مع زوجها المدعو "باسم.ر.أ" 47 سنة بسبب سبها له، ويوم الواقعة ذهبت لزيارة أسرتها فأشترط عليها الزوج العودة في وقت محدد إلا أنها خالفته.

وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما عقب عودة المجني عليها إلى المنزل تطورت إلى مشاجرة بعد تعديه عليه بالسب فاستل الزوج سكين المطبخ وسدد لها عدة طعنات نافذة لتسقط جثة هامدة.

ألقى القبض على الزوج المتهم، وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.