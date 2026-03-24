أعلنت جامعة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة حضورياً يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الأونلاين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء التحذيرات المرتبطة بـالأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة. و

وفق ما أعلنته الجامعة، جاء القرار بتوجيه من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين وضمان استمرار العملية التعليمية دون توقف.

استثناءات محددة داخل الحرم الجامعي

وأوضحت الجامعة، في بيانها، أن قرار تعليق الدراسة لا يسري على جميع الفئات، إذ جرى استثناء الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكل من تقتضي طبيعة عمله التواجد داخل الحرم الجامعي، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية والتعامل السريع مع أي طارئ قد تفرضه الأحوال الجوية.

تأجيل الامتحانات لحين إعلان مواعيد جديدة

وشمل القرار كذلك تأجيل الامتحانات التي كان مقررًا عقدها خلال اليومين المذكورين، على أن يجري تحديد مواعيد بديلة لاحقًا بالتنسيق مع إدارات الكليات المعنية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام الدراسة.