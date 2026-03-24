أعلن الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تعطيل الدراسة بجميع مدارس التمريض على مستوى محافظة المنوفية، يومي الأربعاء والخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

قرار بسبب الطقس السيئ

جاء القرار بعد موافقة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، في إطار الحرص على سلامة الطلاب والعاملين، وبناءً على التقارير الواردة بشأن حالة الطقس غير المستقرة خلال اليومين المقبلين.

إجراءات احترازية لحماية الطلاب

أكد وكيل وزارة الصحة أن تعطيل الدراسة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية لمواجهة التقلبات الجوية، وضمان عدم تعرض الطلاب لأي مخاطر محتملة.

وشدد على ضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة، لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس.

موعد عودة الدراسة

وأشار إلى أن الدراسة تعود بشكل طبيعي عقب تحسن الأحوال الجوية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية داخل مدارس التمريض.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للحفاظ على سلامة أبنائها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مختلف الظروف الجوية.