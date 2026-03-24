إعلان

تعطيل الدراسة بمدارس التمريض في المنوفية بسبب الطقس

كتب : أحمد الباهي

08:59 م 24/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تعطيل الدراسة بجميع مدارس التمريض على مستوى محافظة المنوفية، يومي الأربعاء والخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

قرار بسبب الطقس السيئ

جاء القرار بعد موافقة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، في إطار الحرص على سلامة الطلاب والعاملين، وبناءً على التقارير الواردة بشأن حالة الطقس غير المستقرة خلال اليومين المقبلين.

إجراءات احترازية لحماية الطلاب

أكد وكيل وزارة الصحة أن تعطيل الدراسة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية لمواجهة التقلبات الجوية، وضمان عدم تعرض الطلاب لأي مخاطر محتملة.

وشدد على ضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة، لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس.

موعد عودة الدراسة

وأشار إلى أن الدراسة تعود بشكل طبيعي عقب تحسن الأحوال الجوية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية داخل مدارس التمريض.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للحفاظ على سلامة أبنائها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مختلف الظروف الجوية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
بعد اتهامات سيناتور أمريكي لترامب: هل يتلاعب الرئيس بالأسواق؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد اتهامات سيناتور أمريكي لترامب: هل يتلاعب الرئيس بالأسواق؟ خبراء يوضحون

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نصائح

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
رياضة عربية وعالمية

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)