تأمين الأنفاق والكباري ومراجعة "الأعمدة".. خطة القليوبية لمواجهة أمطار الأربعاء

كتب : أسامة علاء الدين

08:37 م 24/03/2026

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، توجيهات عاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المرتقبة، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متفرقة وسوء الأحوال الجوية على أنحاء المحافظة غدًا.

تشكيل فرق الطوارئ والتنسيق مع مركز العمليات

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل واللحظي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة وإدارة الأزمات، مع تشكيل فرق طوارئ ميدانية للتواجد الدائم في الشوارع والميادين الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات ناتجة عن تجمعات المياه، والحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

التنسيق مع شركة المياه وحملات التطهير

طالب المحافظ بالتنسيق الوثيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لضمان انتشار سيارات وبدالات شفط الأمطار في النقاط الساخنة والمحاور الرئيسية. كما أصدر توجيهاته ببدء حملة تطهير واسعة لبالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي، مع التأكد من جاهزية المحطات وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة.

المرور الميداني على الكباري والأنفاق

وجّه المحافظ بالمرور المكثف على الأنفاق والكباري، والتأكد من كفاءة غرف تصريف الأمطار، منعًا لتراكم المياه وإعاقة حركة السير.

كما شملت التوجيهات مراجعة أعمدة الإنارة العامة والتأكد من عزلها وفحص الأشجار واللوحات الإعلانية الكبيرة لضمان عدم تأثرها بالرياح، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

اختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على جاهزية غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو السير بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار.

وأكد أن المحافظة سخرت كافة إمكانياتها البشرية والمادية للتعامل مع موجة الطقس السيئ وضمان استمرار الخدمات اليومية للمواطنين.

