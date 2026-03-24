أصدرت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بيانًا حول موقف الدراسة في جميع كليات الجامعة بشأن التقلبات الجوية الشديدة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة.

قرر الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تكون الدراسة يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 مارس 2026 بنظام التعليم عن بعد الأونلاين (Online).

وقال البيان إن قرار رئيس الجامعة يأتي حرصًا على سلامة طلاب جامعة كفر الشيخ، وبناءً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حدوث تقلبات جوية شديدة خلال الساعات المقبلة في البلاد.