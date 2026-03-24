ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم

كتب : سهيلة أسامة

02:02 م 24/03/2026 تعديل في 02:02 م

طرح الفنان ظافر العابدين البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "ممكن"، الذي يشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ونشر ظافر البوستر عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "ممكن.. قريبًا".

وكانت منصة "شاهد" طرحت الإعلان التشويقي للمسلسل، الذي يجمع لأول مرة بين ظافر العابدين ونادين نسيب نجيم، تمهيدًا لعرضه قريبًا.

فريق عمل مسلسل "ممكن"


المسلسل من إخراج أمين درة، وتأليف منى الشيمي، ويشارك في بطولته إلى جانب الثنائي الرئيسي كل من زينة مكي وأنجو ريحان، إلى جانب عدد من النجوم

آخر أعمال الفنان ظافر عابدين


يُذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر العابدين كان فيلم "السلم والثعبان 2 - لعب عيال"، الذي عرض العام الماضي.

وشارك في بطولته عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، سوسن بدر، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، عمرو وهبة، وهشام الشاذلي، ومن إخراج طارق العريان.

