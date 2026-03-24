عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوليدية بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة، إلى جانب حبسه سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه لحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تفاصيل ضبط المتهم والاتهامات الموجهة إليه

تعود وقائع القضية رقم 7450 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لمعاون مباحث قسم ثان أسيوط، تفيد بقيام المتهم "ياسر. ك. أ"، وشهرته "العفريت"، 48 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة بنوعي الجملة والقطاعي، وحيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة بدون ترخيص، واتخاذ منزله وملحقاته أماكن لإخفاء المخدرات.

عملية الضبط وما تم العثور عليه

وبعد تقنين الإجراءات، قاد معاون مباحث قسم ثان أسيوط قوة من المباحث السرية استهدفت المتهم في أحد شوارع قسم ثان أسيوط، وتمكنت من ضبطه. وعُثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله 8 فرش حشيش، وسلاح ناري (فرد روسي محلي الصنع) محشو بالذخيرة، وفرشتي حشيش إضافيتين، وكيس يحتوي على مخدر الشابو، إضافة إلى مبلغ 315 جنيهًا.

اعتراف المتهم بالاتجار والسلاح

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبحيازة السلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع، مؤكدًا أن المبلغ المضبوط هو حصيلة بيع المواد المخدرة.