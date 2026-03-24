شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين ، في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب بالأسعار،

واستهدفت الحملة المرور على المخابز، ومحطات الوقود، ومستودع بوتاجاز أبوبلح؛ للتأكد من انتظام العمل وصرف الحصص التموينية كاملة للمواطنين، وضبط أي مخالفات.

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه



أسفرت الحملة، بحسب تصريحات سامح شبل، مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، عن ضبط 2 طن من الدقيق البلدي المدعم، كانت معدة للبيع في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة



كما تم تحرير 35 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف عن ممارسة النشاط دون إذن رسمي، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لبيع لحوم مكشوفة، ومحضرًا لعمل أوكازيون دون تصريح، ومحضرين لعدم وجود لافتة باللغة العربية، و4 محاضر لبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

أرقام تلقي شكاوى المواطنين



ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الأرقام التالية:

مباحث التموين: 3911010، غرفة عمليات المديرية: 3107202، جهاز حماية المستهلك: 19588.