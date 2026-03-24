إعلان

الكهرباء تعيد تشغيل 6 أبراج سقطت بسبب العواصف في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:08 م 24/03/2026 تعديل في 02:09 م

المهندس ياسر عمر وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نجاح قطاع الكهرباء في إعادة تشغيل 6 أبراج كهرباء جهد متوسط سقطت بفعل العواصف الترابية التي ضربت المحافظة قبل يومين بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، مؤكدًا أن التدخل السريع استهدف تأمين التغذية اللازمة للمنطقة الحدودية وحماية آبار الري الحكومية من التوقف.

تغذية بديلة لحماية الزراعة

وقال وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، إن الأبراج المتضررة تتبع وزارة الموارد المائية والري، وتُستخدم في تغذية آبار الري الزراعية الحكومية، مشيرًا إلى أن فرق هندسة الكهرباء وفرت تغذية بديلة بشكل عاجل، حفاظًا على زراعات القمح بالمنطقة ومراعاةً لمصلحة المزارعين، خاصة مع حساسية الموسم الزراعي الحالي.

تنسيق لإعادة الإقامة الفنية

وأضاف أن هناك اتفاقًا جرى مع مصلحة الري بالمحافظة لإعداد مقايسة هندسية وفنية لإعادة إقامة هذه الأبراج وتشغيلها مرة أخرى لصالح وزارة الري، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر النشاط الزراعي مستقبلًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد أبراج الكهرباء العواصف الترابية آبار الري زراعات القمح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"