أعلن المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نجاح قطاع الكهرباء في إعادة تشغيل 6 أبراج كهرباء جهد متوسط سقطت بفعل العواصف الترابية التي ضربت المحافظة قبل يومين بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، مؤكدًا أن التدخل السريع استهدف تأمين التغذية اللازمة للمنطقة الحدودية وحماية آبار الري الحكومية من التوقف.

تغذية بديلة لحماية الزراعة

وقال وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، إن الأبراج المتضررة تتبع وزارة الموارد المائية والري، وتُستخدم في تغذية آبار الري الزراعية الحكومية، مشيرًا إلى أن فرق هندسة الكهرباء وفرت تغذية بديلة بشكل عاجل، حفاظًا على زراعات القمح بالمنطقة ومراعاةً لمصلحة المزارعين، خاصة مع حساسية الموسم الزراعي الحالي.

تنسيق لإعادة الإقامة الفنية

وأضاف أن هناك اتفاقًا جرى مع مصلحة الري بالمحافظة لإعداد مقايسة هندسية وفنية لإعادة إقامة هذه الأبراج وتشغيلها مرة أخرى لصالح وزارة الري، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر النشاط الزراعي مستقبلًا.