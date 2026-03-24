استرداد 143 فدانًا خلال حملات ما بعد العيد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استرداد 143 فدانًا جرى الاستيلاء عليها خلال إجازة عيد الفطر، من بينها حالتان لعدم تقنين أراضي وضع اليد، في تحرك سريع استهدف حماية أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات تعدٍّ جديدة على الأراضي داخل المحافظة.

4 حالات إزالة وتنبيه بالتعامل الحاسم

وقالت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ 4 حالات ازالة لتعديات على أملاك الدولة، مع توجيه تعليمات واضحة لرؤساء المراكز والقرى بضرورة رصد أي مخالفات أو إزالة التعديات فور وقوعها، والتعامل بكل حزم مع المتعدين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها.

متابعة مركزية خلال عطلة عيد الفطر

وكانت الدكتورة منال عوض أعلنت، الاثنين 23 مارس 2026، نجاح الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تابع أعمال الإزالات الفورية والمكثفة في نحو 21 محافظة على مستوى الجمهورية.