كشفت أماني إبراهيم، محامية المتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة كرموز"، عن كواليس أقوال موكلها خلال جلسة التجديد التي عُقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة كرموز بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجديد حبس الشاب "ريان. و" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرموز"، والتي راح ضحيتها والدة المتهم وأشقاؤه الخمسة.

أقوال المتهم أمام المحكمة

أوضحت أماني إبراهيم، محامية المتهم، أن ريان أدلى بأقواله أمام القاضي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وبسؤاله عن ارتكابه الواقعة، أفاد المتهم بأنه قام بقتل والدته وأشقائه بناءً على طلب الأم نفسها، مشيراً إلى أن تنفيذه للواقعة جاء استجابة لرغبتها.

الحالة الجسدية والطبية

ورصدت الدفاع ظهور المتهم بضمادات طبية حول يديه ورقبتُه، نتيجة محاولته الانتحار عقب وقوع الحادث.

وأشارت إبراهيم إلى أن موكلها قضى 5 أيام كاملة مع جثامين الضحايا قبل اكتشاف الواقعة، وهو ما أثر بشكل مباشر على اتزانه النفسي وإدراكه للوقائع التي أدلى باعترافات حولها.

طلبات الدفاع والمسار القانوني

وأعلنت المحامية عن تقديم طلب رسمي للنيابة العامة لعرض ريان على مستشفى المعمورة للطب النفسي، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وشددت الدفاع على أن موكلها "شاهد وضحية" لظروف أسرية مركبة، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي النهائي سيكون هو المعيار الفني لتحديد المسؤولية الجنائية وتطابق البصمات على أداة الجريمة.

واختتمت الدفاع حديثها بالإشارة إلى أن المتهم لم يعمل في حياته سوى أسبوع واحد فقط، نافية ما تردد حول وجود دوافع مادية تتعلق بطبيعة عمله، ومنتظرة استكمال تحقيقات النيابة العامة في ضوء التقارير الطبية المرتقبة.

كواليس الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بقيام شاب بمحاولة انتحار من الطابق 13 بأحد عقارات منطقة كرموز، وعقب إنقاذه، كشفت التحقيقات عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الشقة الواقعة بالطابق الـ 6؛ حيث عُثر على 6 جثامين لسيدة في العقد الخامس، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا.

وتبين من المناظرة أن الجثث ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات قطعيًا باليدين والرقبة، وفي بداية حالة تعفن رمي.

وعثر رجال الأدلة الجنائية بمسرح الحادث على عدة شفرات حلاقة ملطخة بالدماء، جرى التحفظ عليها لمضاهتها بجثث المتوفين.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرة المكونة من أم وخمسة أبناء، مقيمون في كرموز بدون وجود الأب المقيم بدولة عربية، وكانت الأم قد اكتشفت إصابتها بالسرطان، وحين حاولت التواصل مع زوجها الذي يعمل بالخارج لطلب الدعم، أبلغها بطلاقها وزواجه من أخرى وامتناعه عن الإنفاق عليهم مما أصاب الأم بصدمة نفسية حادة.

