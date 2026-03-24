التضامن تتحمل مصروفات 813 طالبًا بجامعة الوادي الجديد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026 لعدد 813 طالبًا وطالبة من الفئات المستحقة للدعم، بإجمالي 672 ألفًا و42 جنيهًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على مشروع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية

وقالت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب وأسرهم، خاصة أبناء برنامج “تكافل وكرامة” والحالات المتعثرة، بما يدعم تكافؤ الفرص ويعزز العدالة الاجتماعية داخل جامعة الوادي الجديد.

حصر دقيق لضمان وصول الدعم

وأوضحت وحدة التضامن الاجتماعي أن سداد المصروفات الدراسية جرى بعد تنفيذ حصر دقيق وشامل للحالات المستحقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل جامعة الوادي الجديد، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وبما يعكس توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية داخل المؤسسات الجامعية.