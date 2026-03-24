إعلان

مصرع شاب بطلق ناري على يد صديقه في شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

01:44 م 24/03/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة شبرا الخيمة، وتحديدًا بشارع أحمد عرابي، واقعة مأساوية حيث لقي شاب مصرعه بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة صديقه.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بوصول شاب مصاب بطلق ناري إلى مستشفى ناصر العام، ليتبين وفاته متأثرًا بإصابته.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أن المجني عليه "إبراهيم مدحت عبدالعظيم" في العقد الثاني من عمره، كان يستقل مركبة "توك توك" برفقة عدد من أصدقائه، وخلال سيرهم أخرج أحدهم سلاحًا ناريًا وبدأ في العبث به، إلا أن رصاصة خرجت بشكل مفاجئ واستقرت في جسد الضحية، ليسقط قتيلًا في الحال وسط صدمة مرافقيه.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5456 إداري قسم أول شبرا الخيمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

قرار النيابة

كما صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبرا الخيمة طلق ناري مصرع شاب القليوبية حوادث سلاح ناري توك توك

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"