شهدت منطقة شبرا الخيمة، وتحديدًا بشارع أحمد عرابي، واقعة مأساوية حيث لقي شاب مصرعه بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة صديقه.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بوصول شاب مصاب بطلق ناري إلى مستشفى ناصر العام، ليتبين وفاته متأثرًا بإصابته.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أن المجني عليه "إبراهيم مدحت عبدالعظيم" في العقد الثاني من عمره، كان يستقل مركبة "توك توك" برفقة عدد من أصدقائه، وخلال سيرهم أخرج أحدهم سلاحًا ناريًا وبدأ في العبث به، إلا أن رصاصة خرجت بشكل مفاجئ واستقرت في جسد الضحية، ليسقط قتيلًا في الحال وسط صدمة مرافقيه.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5456 إداري قسم أول شبرا الخيمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

قرار النيابة

كما صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي.