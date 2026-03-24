ضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:46 ص 24/03/2026
    تموين المنوفية يواصل حملاته الليلية
    ضربة جديدة للمتلاعبين بالمنوفية

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، عن ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على السلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين.

تفاصيل الحملة والضبط

جاءت الحملة برئاسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، وبالتنسيق مع إدارة التموين، حيث استهدفت المرور على الأسواق والمخابز البلدية، وتمكنت من رصد الكميات المخالفة المعدة للتداول بشكل غير قانوني بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم.

التحفظ على المضبوطات

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

تنفيذ توجيهات المحافظ

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية وشن حملات مفاجئة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين.

استمرار الحملات الرقابية

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الضربات الاستباقية ضد المخالفين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.

