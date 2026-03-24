تفحص الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتداء على سيدة وفتاة بشارع طرح البحر، وإصابة شاب بإصابات خطيرة خلال دفاعه عنها - بحسب ما نشره متداولوا الفيديو.

تفاصيل الاعتداء على السيدة وابنتها

وأظهر الفيديو المتداول تعدي مجموعة من الشباب على السيدة والفتاة بالتحرش الجسدي والضرب بشكل عنيف، حيث علق متداولوا الفيديو: أن الشباب تحرشوا وضربوا سيدة وابنتها أمام إحدى دور الملاهي كما مزقوا جسد شاب حاول منعهم ودافع عنهما.

شهود عيان

وكشف شهود عيان، خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب حاول منع الاعتداء عن الآم وابنتها والدفاع عنهمت، إلا أن المعتدين لاحقوه وانهالوا عليه بالضرب بشكل عنيف، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

فحص الفيديو

تواصل الجهات المختصة فحص الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.





