أجرى إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعزيز العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.

تفقد فندق مجدولينا وخطة تطويره

شملت الجولة زيارة فندق مجدولينا، حيث تابع المحافظ حالة الغرف والمطابخ والكافتيريات والشاطئ، ووجّه بإعداد دراسة متكاملة لرفع كفاءة الفندق تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين، بما يسهم في إعادة تشغيله وتعظيم الاستفادة منه ضمن منظومة السياحة بالمحافظة.

متابعة حمام موسى والخدمات المحيطة

كما تفقد المحافظ منطقة حمام موسى، واطلع على العيون والأحواض المائية، إلى جانب مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تطوير المنطقة بالشكل الذي يليق بمكانتها كأحد المقاصد الطبيعية المميزة.

خطة لتنشيط السياحة العلاجية

ووجّه بوضع خطة واضحة لطرح منطقة حمام موسى للاستثمار السياحي، بهدف تنشيط السياحة العلاجية بمدينة طور سيناء، واستغلال المقومات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة في جذب مزيد من الزائرين.

تعظيم الموارد ورفع كفاءة الأصول

وأكد المحافظ أهمية إعداد خطة شاملة لرفع كفاءة جميع المنشآت غير المستغلة، والعمل على إعادة تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويسهم في دعم موارد المحافظة.

مشاركة قيادات تنفيذية

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إيناس سمير، نائب المحافظ، وإيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، وعلي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع وتسريع وتيرة العمل.