ارتفاع أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:57 م 24/03/2026

أسعار الزيت

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والدواجن، والجبن الأبيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.09 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.8 جنيه، بزيادة 5.97 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.62 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.34 جنيه، بزيادة 5.72 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35 جنيهًا، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.54 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 71.35 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.96 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 113.68 جنيه، بزيادة 4.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 417.48 جنيه، بزيادة 12.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 116.42 جنيه، بتراجع 1.52 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.15 جنيه، بتراجع 1.44 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.77 جنيه، بزيادة 3.59 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 130.09 جنيه، بتراجع 9.18 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.47 جنيه، بزيادة 6.31 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.5 جنيه، بتراجع 52 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 113.51 جنيه، بزيادة 12.51 جنيه.

كيف يحمي العنب قلبك؟ اكتشف الأسرار الصحية
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا
