كشفت أماني إبراهيم، محامية الشاب "ريان" المتهم بقتل والدته وأشقائه الخمسة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرموز"، عن تفاصيل صادمة حول الكواليس الاجتماعية للجريمة، متهمة الأب بأنه السبب الرئيسي وراء مصير الأسرة، وأهل الأم بالخذلان والتخلي عنها الذي أدى لدفن الضحايا في مقابر الصدقة.

رفضوا استلامهم وتركوهم لمقابر الصدقة

تحدثت إبراهيم في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، عن موقف عائلة الأم "إنجي" مؤكدة أنهم تخلوا عن ابنتهم وأحفادهم في أصعب لحظاتهم، حيث لم يحضروا جنازتها.

وقالت المحامية: "المنظر كان مهينًا.. الست اتغسلت واتدفنت من غير ما يكون فيه ست واحدة من أهلها، وتولى الغرباء سترها وتشييعها".

وأضافت أن الضحايا دُفنوا في "مقابر الصدقة" بعد رفض الأهل استلام الجثامين أو توفير مدافن لهم، متسائلة كيف ينام أهل على بُعد خطوات من ابنتهم الميتة هي وأطفالها منذ أيام دون سؤال.

خمسة أيام في "بحر دم"

وأوضحت المحامية أن موكلها "ريان" قضى 5 أيام كاملة (منذ ليلة 27 رمضان - 16 مارس - وحتى عيد الأم) محبوسًا داخل الشقة مع جثث والدته وإخوته الخمسة، مشيرة إلى أن المكان كان عبارة عن "بحيرة من الدماء".

وأوضحت أن المعاينة أثبتت وجود جروح قطعية بشفرة حادة في الأوتار والرقبة لجميع الضحايا، بمن فيهم ريان الذي فشلت محاولته للحاق بهم.

الأب في موضع اتهام

وتحدثت المحامية عن دور الأب - عربي الجنسية ومقيم بالخارج- في وصول الأسرة إلى مصيرها المأساوي، مؤكدة أنه "الجاني الحقيقي ولو معنويًا".

وقالت إن الأب استغل وجوده خارج البلاد للامتناع عن النفقة، بل وتزوج وعاش حياته بشكل طبيعي في إحدى الدول بينما كانت أسرته "تتصفى" جوعًا ومرضًا ودما داخل شقة كرموز بالإسكندرية، وكان رده دائمًا على الأم المريضة بالسرطان: "مش هتعرفوا تنفذوا عليا أحكام وأنا بره البلد".

طلب عرض الإبن المتهم على الطب النفسي

واختتمت إبراهيم حديثها بتأكيد أن ريان يمر بحالة هستيرية ونفسية مدمرة، حيث سيتم تقديم طلب رسمي للمحامي العام بالإسكندرية لعرضه فورًا على الطب النفسي.

كما أعلنت عن بدء البحث عن محامٍ متخصص في الدولة المقيم بها الأب لملاحقته قضائيًا هناك، لضمان استرداد حق الأرواح التي زُهقت بسبب إهماله وتحريضه غير المباشر.

كواليس الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بقيام شاب بمحاولة انتحار من الطابق 13 بأحد عقارات منطقة كرموز، وعقب إنقاذه، كشفت التحقيقات عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الشقة الواقعة بالطابق الـ 6؛ حيث عُثر على 6 جثامين لسيدة في العقد الخامس، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا.

وتبين من المناظرة أن الجثث ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات قطعيًا باليدين والرقبة، وفي بداية حالة تعفن رمي.

وعثر رجال الأدلة الجنائية بمسرح الحادث على عدة شفرات حلاقة ملطخة بالدماء، جرى التحفظ عليها لمضاهتها بجثث المتوفين.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرة المكونة من أم وخمسة أبناء، مقيمون في كرموز بدون وجود الأب المقيم بدولة عربية، وكانت الأم قد اكتشفت إصابتها بالسرطان، وحين حاولت التواصل مع زوجها الذي يعمل بالخارج لطلب الدعم، أبلغها بطلاقها وزواجه من أخرى وامتناعه عن الإنفاق عليهم مما أصاب الأم بصدمة نفسية حادة.

اقرأ أيضًا:

التحقيقات تكشف خبايا الساعات الأخيرة لـ"مذبحة كرموز" واعترافات الناجي الوحيد

تفاصيل 48 ساعة من الموت الجماعي.. اعترافات المتهم بمذبحة كرموز

الناجي الوحيد في مذبحة كرموز يُفجر مفاجأة: اتفقت مع أمي على قتل أشقائي

"اتفاق موت" وراء مذبحة كرموز.. كواليس مقتل 6 من أسرة واحدة بالإسكندرية

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية

ادّعى موافقة الأم.. اعترافات صادمة لقاتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية

6 جثث.. نقل ضحايا "مذبحة كرموز" لمشرحة كوم الدكة وطلب تقرير الوفاة

حبس المتهم في "مذبحة كرموز" 4 أيام بعد تمثيل الجريمة بالإسكندرية

تشييع جثامين ضحايا مذبحة كرموز بعد كشف تفاصيل صادمة (صور)

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيا

أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية