كشفت تحقيقات الجهات المختصة بالإسكندرية، تفاصيل صادمة للساعات الأخيرة في الجريمة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرموز" والتي وقعت داخل الشقة المغلقة بالطابق السادس بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

وأظهر التسلسل الزمني للجريمة التي ترجع خيوطها إلى 16 مارس الجاري كيف تحول ذلك التاريخ من يوم عادي إلى مأساة انتهت بوفاة أم و5 من أطفالها بـ "اتفاق موت" نُفّذ بمساعدة شقيقهم الناجي الوحيد.

مكالمة الانهيار

بدأت فصول الواقعة، حين أبلغت الأم "إنجي" (41 عامًا) أبناءها بتلقيها نبأ طلاقها هاتفيًا من والدهم المقيم بالخارج، والذي أعلن زواجه من أخرى وتوقفه عن الإنفاق عليهم.

وتحت وطأة اليأس، أحضرت الأم 3 أنصال شفرات معدنية "أمواس"، وقامت بجرح رسغ يدي أبنائها الستة، وامتثل لها الابن الأكبر "ر" (21 عامًا) وشقيقه "ي" 17 عاما، مما أسفر عن نزيف حاد استمر حتى صباح اليوم التالي.

تسلسل إزهاق الأرواح

عقب استيقاظ الأسرة في اليوم التالي، تبينت وفاة الطفلة "م" (10 سنوات)، فأصرت الأم على أن يلحق بها الجميع.

وأمرت نجلها الأكبر "ر" وشقيقه "ي" (17 عامًا) بقتل شقيقهما "ي" (15 عامًا)؛ حيث أطبق الأوسط بـ "وسادة" على وجهه حال تثبيت الأكبر لقدميه حتى فارق الحياة خنقًا في الرابعة عصرًا، وتكرر السيناريو مع الطفلة "ر" (12 عامًا) في الخامسة مساءً بـ "وسادة" أخرى بمشاركة أشقائها.

المقاومة والقتل بـ "غطاء الرأس"

وتبين وقوع مقاومة من الشقيق "ي" (15 عامًا) الذي حاول التشبث بالحياة، مما دفع الأم لمحاولة نحره بـ "الموس" في الرقبة.

ومع فشل المحاولات المتكررة، قررت الأم التخلص من الابن الأوسط (17 عامًا) أولاً؛ حيث خنقه شقيقه الأكبر بالوسادة بمساعدة الأم.

وعقب ذلك، استُخدم "غطاء رأس" (طرحة) خاص بالأم لخنق الشقيق الأصغر حتى توفي، لتكتمل تصفية الأشقاء الخمسة.

الطلب الأخير للأم

ووفقا لما جاء بالتحريات طلبت الوالدة من نجلها الأكبر الناجي "ر" أن ينهي حياتها هي الأخرى، فقام بالإطباق على عنقها بذات "غطاء الرأس" حتى فاضت روحها.

ومكث المتهم يومًا كاملًا مع الجثامين قبل أن يحاول الانتحار من الطابق 13 وينقذه الأهالي.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضًا:

