أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3 قرى بمركز ديرمواس، وهي (الحسابية – كفر خزام – طوخ)، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء وضبط النمو العمراني والقضاء على العشوائيات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي في ضوء ما أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن اعتماد عدد من المخططات التفصيلية، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء والعمل بها، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

كما أكد محافظ المنيا أن اعتماد هذه المخططات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط العمراني داخل القرى، وتحديد الاشتراطات البنائية بشكل واضح، بما يسهم في الحد من البناء العشوائي، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستبدأ في تفعيل تلك المخططات فور اعتمادها النهائي، مع متابعة تنفيذها على أرض الواقع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف قرى المحافظة.