"كان رايح يعمل عمرة لشقيقه".. وفاة شاب من المنوفية بملابس الإحرام في مكة المكرمة

كتب : أحمد الباهي

11:42 م 22/03/2026

المتوفي

توفي محمود محروس عبدالحميد، ابن عزبة راتب التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، داخل مكة المكرمة، أثناء تواجده بملابس الإحرام لأداء مناسك العمرة.

وفاة أثناء أداء العمرة

ووافته المنية عقب انتهائه من أداء العمرة الخاصة به، وخلال استعداده لأداء عمرة أخرى عن شقيقه المتوفى منذ ثلاث سنوات، في مشهد اعتبره المقربون "حسن خاتمة"، حيث رحل وهو على طاعة وفي أطهر بقاع الأرض.

شهادات المقربين

قال أحد أقاربه إن الراحل كان يتمتع بحسن السمعة، ويُعرف بين الجميع بالخير والتعاون، مشيرًا إلى أن خبر وفاته وقع كالصاعقة على أسرته وأهالي قريته، خاصة أنه كان يؤدي عمرة عن شقيقه، قبل أن يختاره الله في تلك اللحظات.

وأضاف أحد أصدقائه أن الفقيد كان يعمل في مكة المكرمة، ومن المقرر دفنه هناك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن في القرية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبة راتب، حيث سادت أجواء من الصدمة والحزن بين الجميع، واستعاد الأهالي مواقفه الطيبة وسيرته الحسنة، مؤكدين أنه كان محبوبًا من الجميع، ولم يتأخر يومًا عن مساعدة أحد.

دعوات بالرحمة

ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله الله من الصالحين، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

فيديو قد يعجبك



"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟
كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة