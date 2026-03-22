توفي محمود محروس عبدالحميد، ابن عزبة راتب التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، داخل مكة المكرمة، أثناء تواجده بملابس الإحرام لأداء مناسك العمرة.

وفاة أثناء أداء العمرة

ووافته المنية عقب انتهائه من أداء العمرة الخاصة به، وخلال استعداده لأداء عمرة أخرى عن شقيقه المتوفى منذ ثلاث سنوات، في مشهد اعتبره المقربون "حسن خاتمة"، حيث رحل وهو على طاعة وفي أطهر بقاع الأرض.

شهادات المقربين

قال أحد أقاربه إن الراحل كان يتمتع بحسن السمعة، ويُعرف بين الجميع بالخير والتعاون، مشيرًا إلى أن خبر وفاته وقع كالصاعقة على أسرته وأهالي قريته، خاصة أنه كان يؤدي عمرة عن شقيقه، قبل أن يختاره الله في تلك اللحظات.

وأضاف أحد أصدقائه أن الفقيد كان يعمل في مكة المكرمة، ومن المقرر دفنه هناك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن في القرية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبة راتب، حيث سادت أجواء من الصدمة والحزن بين الجميع، واستعاد الأهالي مواقفه الطيبة وسيرته الحسنة، مؤكدين أنه كان محبوبًا من الجميع، ولم يتأخر يومًا عن مساعدة أحد.

دعوات بالرحمة

ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله الله من الصالحين، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.