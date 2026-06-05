شهدت منطقة الحي 15 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، واقعة مأساوية راح ضحيتها الطفل مالك محمد، بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء تواجده بالقرب من كولدير مياه.

الصدمة والحزن بين الأهالي

وأكدت مصادر محلية أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاة الطفل على الفور، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أسرته وسكان المنطقة، الذين نعوه عبر منصات التواصل الاجتماعي داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

مطالب الأهالي بتشديد إجراءات السلامة

عقب انتشار الخبر والصور المرتبطة بالحادث، طالب الأهالي بضرورة مراجعة إجراءات السلامة الخاصة بكولديرات وأكشاك المياه في المناطق السكنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة وحماية الأطفال من المخاطر الكهربائية.