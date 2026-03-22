أصدرت جهات التحقيق بالإسكندرية، قرارًا بإجراء تحليل مخدرات للمتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرموز"، لاتهامه بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة.

وخصصت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية مأمورية أمنية خاصة لنقل المتهم من محبسه إلى معامل وزارة الصحة لتنفيذ القرار، وذلك عقب صدور قرار بحبسه 4 أيامًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تشييع الجثامين

وكانت شيعت جثامين الضحايا الستة، في جنازة انطلقت من مسجد العمري عقب صلاة العصر، ووريت الجثامين الثرى بمدافن "العمود" عقب انتهاء مشرحة الإسعاف بكوم الدكة من إجراءات الصفة التشريحية وتسليم الجثامين للتصريح بالدفن.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الشقة الواقعة بالطابق الـ 6؛ حيث عُثر على 6 جثامين لسيدة في العقد الخامس، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا.

وتبين من المناظرة أن الجثث ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات قطعيًا باليدين والرقبة، وفي بداية حالة تعفن رمي.

وعثر رجال الأدلة الجنائية بمسرح الحادث على عدة شفرات حلاقة ملطخة بالدماء، جرى التحفظ عليها لمضاهتها بجثث المتوفين.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم ريان (20 عامًا) باعترافات كشف فيها عن اتفاقه مع والدته على إنهاء حياة أشقائه بسبب أزمة مادية ونفسية شديدة بعد رفض والدهم المقيم بالخارج الإنفاق عليهم وتطليق الأم.

وكشفت إحدى جيران الأسرة أن الأم كانت مصابة بالسرطان منذ 4 سنوات وأبلغتها قبل أسبوع بنية الانتحار الجماعي هربًا من ضيق ذات اليد، خاصة بعد تلقيها خبر طلاقها هاتفيًا من زوجها بالخارج في 16 مارس الجاري، وتخلي الأخير عن الأسرة تمامًا بشكل نهائيًا.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

