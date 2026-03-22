قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس المتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرموز"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء القرار عقب قيام المتهم بتمثيل الجريمة ليلة أمس داخل مسرح الواقعة بمنطقة كرموز، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، لمطابقة اعترافاته بالمعاينة التصويرية والأدلة المادية.

تشييع الجثامين واستعجال التحريات

وشُيعت جثامين الضحايا الستة، في جنازة انطلقت من مسجد العمري عقب صلاة العصر ليواروا الثرى بمقابر العمود بكرموز.

وطلبت جهات التحقيق موافاتها بتقرير الطب الشرعي النهائي ونتائج تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة.

كواليس الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بقيام شاب (20 عامًا) بمحاولة انتحار من الطابق 13 بأحد عقارات منطقة كرموز، وعقب إنقاذه، كشفت التحقيقات عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرة المكونة من أم وخمسة أبناء، مقيمون في كرموز بدون وجود الأب المقيم بدولة عربية، وكانت الأم قد اكتشفت إصابتها بالسرطان، وحين حاولت التواصل مع زوجها الذي يعمل بالخارج لطلب الدعم، أبلغها بطلاقها وزواجه من أخرى وامتناعه عن الإنفاق عليهم مما أصاب الأم بصدمة نفسية حادة.

"اتفاق الموت"

وكشف المتهم في أقواله أن هذه الظروف دفعت والدته للاتفاق معه على إنهاء حياة الأسرة بالكامل هرباً من شبح الفقر والاحتياج. وبحسب الاعترافات، شاركت الأم في الأبناء الخمسة (بأعمار تتراوح بين 8 و 17 عامًا)، فيما أقدم الابن الأكبر على قتل والدته "تنفيذاً للاتفاق"، قبل أن يحاول الانتحار فاشلاً نتيجة حتى تدخل الجيران وسلموه للشرطة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق مع المتهم مع استمرار التحريات الجنائية لكشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث.

