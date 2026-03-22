محافظ جنوب سيناء يوزع كعك وألعاب أطفال على مرضى مجمع الفيروز الطبي

كتب : رضا السيد

11:42 ص 22/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    توزيع كعك العيد
    تهنئة المرضى وتوزيع كعك عليهم
    زيارة مجمع الفيروز
    جولة المحافظ داخل المجمع
    توزيع هدايا

أجرى الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، لزيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على إدخال البهجة والسرور على المرضى، حيث قام بتوزيع ألعاب على الأطفال المتواجدين بالمجمع، كما قدم كعك العيد لمرافقي المرضى، في لفتة إنسانية لاقت استحسان الجميع.

وتفقد المحافظ الأقسام الطبية المختلفة بالمجمع، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، خاصة خدمات علاج الأورام، والتي تتضمن تقديم العلاج الكيماوي وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب خدمات الكشف المبكر والمتابعة الدورية للحالات، بما يساهم في تخفيف معاناة المرضى، وتقديم الرعاية اللازمة لهم داخل المحافظة دون الحاجة للانتقال خارجها.

كما شملت الجولة تفقد مركز الغسيل الكلوي بالمجمع، حيث تابع انتظام العمل به، ومدى جاهزيته لاستقبال الحالات، واطمأن على توافر الأجهزة الحديثة، وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمة صحية متميزة لمرضى الفشل الكلوي.

وأشاد المحافظ بمستوى الأداء داخل مجمع الفيروز الطبي، مؤكدًا أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارية.

وقال المحافظ، إن ما نشهده اليوم من مستوى متقدم في الخدمات الطبية يعكس حجم الجهد والإخلاص من جميع العاملين بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن هدف المحافظة الاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمة تليق بأهالي المحافظة.

كما أكد على أهمية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، موجها ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار إلى جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، مع التأكيد على تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، والمحاسب علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء.
وكان في استقباله الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وعدد من القيادات الطبية بالمجمع.

مجمع الفيروز الطبي جنوب سيناء حالة المرضى الأقسام الغسيل الكلوي ألعاب كعك

