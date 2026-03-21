كشفت تحقيقات الجهات المختصة بالإسكندرية، اليوم السبت، تفاصيل صادمة حول العثور على 6 جثامين لأم وخمسة من أبنائها داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة كرموز، حيث أظهرت التحقيقات أن الحادث جاء نتيجة ضغوط نفسية واجتماعية حادة تعرضت لها الأسرة قبل اكتشاف الجريمة ثاني أيام عيد الفطر.

كواليس رسالة الطلاق وصدمة المرض

أوضحت التحقيقات أن الأم كانت قد اكتشفت مؤخرًا إصابتها بمرض السرطان، وحاولت التواصل مع زوجها المقيم بإحدى الدول العربية لإبلاغه بحالتها وحاجتها للدعم المادي لعلاجها ورعاية أبنائها الستة.

لكن الزوج أرسل رسالة تفيد طلاقها وزواجه من أخرى، مؤكدًا تخليه التام عن الأسرة ورفضه الإنفاق عليهم، مما أدخل الأم في حالة اكتئاب شديدة.

سيناريو الجريمة وتوزيع أدوار "اتفاق الموت"

وأفادت التحقيقات بأن هذه الصدمات دفعت الأم وابنها الأكبر إلى الاتفاق على إنهاء حياتهم جميعًا.

وأكد المتهم، وهو الشقيق الأكبر، تنفيذ المخطط بمشاركة الأم في إنهاء حياة أبنائهما الخمسة، قبل أن يقتل والدته تنفيذاً للاتفاق، ويحاول الانتحار بالقفز من سطح العقار، إلا أن الأهالي تدخلوا وأنقذوه وسلموه للشرطة.

فريق التحقيق والتسلسل الزمني للمعاينات

باشر فريق التحقيق برئاسة المستشار محمد غازي، مدير نيابة كرموز، وعضوية المستشار عمر عوض والمستشار أحمد أبو زيد، التحقيقات بناءً على توجيهات المستشار أدهم الصادق، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار طارق نبيل، المحامي العام الأول لنيابات غرب.

وانتقل الفريق لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة في تمام الساعة 3 فجرًا، تلاها بدء التحقيقات الرسمية مع المتهم في الساعة 5 صباحًا، مع استمرار النيابة في استدعاء الخبراء الفنيين للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية

ادّعى موافقة الأم.. اعترافات صادمة لقاتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية