مصرع شخص دهسًا تحت عجلات القطار في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:15 م 21/03/2026

شهدت محطة سكة حديد سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقي المدعو حسين م، 48 عامًا، مصرعه بعد اصطدامه بقطار داخل المحطة، متأثرًا بإصاباته البالغة.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لتفقد الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثة وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وبدأت جهات التحقيق في جمع أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث لتحديد أسبابه بدقة.

