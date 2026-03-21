شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، شملت 50 منشأة طبية خاصة، منها 7 مستشفيات وعيادات تخصصية في النساء والتوليد، الأطفال، العيون، الأسنان، بالإضافة إلى 4 معامل تحاليل طبية وتخصصات أخرى.

خطة وزارة الصحة لضمان سلامة المواطنين

تأتي الحملة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمات الطبية خلال أيام عيد الفطر لعام 1447 هـ، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، حفاظًا على صحة المواطنين.

غلق 8 منشآت وإنذار 13 أخرى

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق 8 منشآت طبية مخالفة، وتوجيه إنذارات لـ13 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

مخالفات شملت التراخيص ومكافحة العدوى

تنوعت المخالفات بين عدم استيفاء الاشتراطات القانونية للتراخيص، قصور في إجراءات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ما استدعى التدخل الفوري لإغلاق المخالف منها.

لجنة متخصصة لضبط المنشآت المخالفة

جرى تنفيذ الحملة من خلال لجنة مشكلة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة هبة طه، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضبط المخالف منها لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين خلال فترة عيد الفطر.