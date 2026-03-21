رغم الأمطار الغزيرة.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام العيد (صور)

كتب : محمد البدري

02:14 م 21/03/2026
    إقبال على قلعة قايتباي رغم الأمطار ١
    إقبال على قلعة قايتباي رغم الأمطار ٣
    إقبال على قلعة قايتباي رغم الأمطار ٢

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من الزائرين خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على الرغم من موجة الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية ونشاط الرياح التي تشهدها المحافظة حاليًا.

توافد الأفواج السياحية والرحلات الداخلية

أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي سجلت معدلات زيارة مرتفعة، حيث تلاحظ تزايد الإقبال مع بدء فترة الظهيرة.
وأوضح متولي أن الموقع الأثري استقبل عددا من الرحلات المدرسية والعائلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تواجد ملحوظ للأفواج السياحية الأجنبية التي حرصت على زيارة الأثر الإسلامي الهام رغم انخفاض درجات الحرارة.

تطوير مسارات الزيارة وأعمال الترميم

وأشار مدير الآثار إلى الانتهاء من أعمال الترميم التي استهدفت تحسين مسارات الزيارة لتوفير تجربة أفضل للجمهور. ويشمل برنامج الزيارة جولة شاملة تضم الأسوار الخارجية والداخلية، والمسجد الأثري، والصهريج، والسراديب الساحلية، والبرج الرئيسي، فضلًا عن مركز الزوار الذي يعرض تاريخ "منارة فاروس" القديمة وصولًا لبناء القلعة في ذات الموقع التاريخي.

مواعيد العمل ومنظومة التذاكر الإلكترونية

تستقبل القلعة زوارها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، عبر 6 بوابات إلكترونية لتسهيل الدخول ومنع التكدس.

وتعتمد منظومة دخول الزائرين على خدمات الدفع الإلكتروني، حيث تحددت أسعار التذاكر كالتالي:
للمصريين: 60 جنيهًا للفرد العادي و30 جنيهًا للطالب المصري.
للأجانب: 200 جنيهًا للفرد العادي و100 جنيهًا للطالب الأجنبي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الشباب تحرشوا بأخواتي البنات".. شقيق متهمي واقعة إلقاء أكياس المياه في
حوادث وقضايا

"الشباب تحرشوا بأخواتي البنات".. شقيق متهمي واقعة إلقاء أكياس المياه في
إيران: نفذنا الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

إيران: نفذنا الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم
أخبار مصر

"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
زووم

باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن

