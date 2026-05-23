"التجربة الإنسانية في العمارة" ندوة بسينما الهناجر الأحد المقبل -(تفاصيل)

كتب : أحمد العش

08:30 ص 23/05/2026

دار الأوبرا المصرية

يستضيف مركز إبداع سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء الأحد 24 مايو، ندوة بعنوان: "التجربة الإنسانية في العمارة"، وذلك بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بطرح قضايا الوعي المجتمعي وجودة الحياة.

"التجربة الإنسانية في العمارة".. ندوة تناقش تأثير المكان على الإنسان

تتناول الندوة مفهوم العلاقة بين الإنسان والمكان، وكيف يؤثر التصميم المعماري والداخلي على السلوك البشري والحالة النفسية وجودة الحياة، إلى جانب مناقشة دور العمارة في تعزيز الارتباط بالهوية الثقافية والذاكرة المكانية، وإحياء الطابع المحلي في المشروعات الثقافية والمعمارية.

ويحاضر في الندوة الدكتور إسلام رأفت، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بجامعة حورس والباحث المتخصص في العمارة الإنسانية، إذ يستعرض رؤيته حول أهمية توظيف الفكر المعماري في خدمة الإنسان وتحسين جودة البيئة العمرانية.

منال نور الدين تدير الحوار

تدير الحوار الكاتبة الصحفية بالأهرام منال نور الدين، في إطار جلسة نقاشية تفاعلية تستهدف فتح مساحة للحوار بين المتخصصين والجمهور حول القضايا المرتبطة بالعمارة ودورها في تشكيل الوعي المجتمعي.

صندوق التنمية الثقافية يعزز نقاشات الهوية والعمارة

تأتي الندوة ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لتقديم برامج فكرية وثقافية تناقش قضايا العمارة والهوية، باعتبارها جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز الوعي الجمالي والمجتمعي في مختلف المجالات.

"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع
بالصور- لحظة وصول مجدي الجلاد بصحبة ابنته لميس العرض الخاص لـ "7 Dogs"
رئيس مركز تغير المناخ يكشف تأثير “الهدنة المناخية” على الزراعة
حدث بالفن|تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب ومنى زكي وأحمد حلمي في 7 Dogs
تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟

