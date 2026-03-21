رغم الأمطار الغزيرة.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام العيد

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حاليًا، موجها بالتعامل الفوري لضمان استقرار الأوضاع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

رصد تكنولوجي لانتشار المعدات

واطلع المحافظ، عبر شاشات الرصد والسيطرة لحظيًا، على خريطة انتشار معدات شركة الصرف الصحي وسيارات الشفط في "النقاط الساخنة" والميادين الحيوية.

وأكد عطية أن جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق في حالة استنفار قصوى، وتعمل على مدار 24 ساعة للتعامل فورا مع أي تراكمات للمياه ناتجة عن غزارة الأمطار.

توجيهات ميدانية لتأمين المتنزهات

ووجه المهندس أيمن عطية رؤساء الأحياء والفرق الميدانية بضرورة التواجد المكثف في الشوارع، خاصة في محيط المتنزهات والمناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين.

وشدد على التنسيق الكامل لضمان السيولة المرورية وتأمين سلامة المحتفلين بالعيد، ومنع أي معوقات قد تنتج عن حالة الطقس المتقلبة.

غرفة عمليات مستمرة .. واستجابة للبلاغات

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظيا، وتتلقى كافة البلاغات والشكاوى مع توجيه فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ فورًا. وأكد أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على انضباط الشارع وسلامة الجميع، لضمان استمتاعهم بأجواء العيد في أمان تام.