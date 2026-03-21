محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الأمطار الغزيرة من مركز السيطرة (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:03 م 21/03/2026
    أمطار غزيرة في الإسكندرية ٣
    أمطار غزيرة في الإسكندرية ٢
    أمطار غزيرة في الإسكندرية ٤
    أمطار غزيرة في الإسكندرية ٥
    غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لمتابعة الأمطار

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حاليًا، موجها بالتعامل الفوري لضمان استقرار الأوضاع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

رصد تكنولوجي لانتشار المعدات

واطلع المحافظ، عبر شاشات الرصد والسيطرة لحظيًا، على خريطة انتشار معدات شركة الصرف الصحي وسيارات الشفط في "النقاط الساخنة" والميادين الحيوية.

وأكد عطية أن جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق في حالة استنفار قصوى، وتعمل على مدار 24 ساعة للتعامل فورا مع أي تراكمات للمياه ناتجة عن غزارة الأمطار.

توجيهات ميدانية لتأمين المتنزهات

ووجه المهندس أيمن عطية رؤساء الأحياء والفرق الميدانية بضرورة التواجد المكثف في الشوارع، خاصة في محيط المتنزهات والمناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين.

وشدد على التنسيق الكامل لضمان السيولة المرورية وتأمين سلامة المحتفلين بالعيد، ومنع أي معوقات قد تنتج عن حالة الطقس المتقلبة.

غرفة عمليات مستمرة .. واستجابة للبلاغات

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظيا، وتتلقى كافة البلاغات والشكاوى مع توجيه فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ فورًا. وأكد أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على انضباط الشارع وسلامة الجميع، لضمان استمتاعهم بأجواء العيد في أمان تام.

محافظ الإسكندرية أمطار الإسكندرية أخبار الإسكندرية طوارئ الإسكندرية المتابعة الميدانية شركة الصرف الصحي عيد الفطر 2026

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
إيران: سنجعل ترامب عاجزًا عن إخراج تواببت جنوده من أرضنا
شئون عربية و دولية

إيران: سنجعل ترامب عاجزًا عن إخراج تواببت جنوده من أرضنا
إيران: نفذنا الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

إيران: نفذنا الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
زووم

باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
"أبوها بيدعي لها من الجنة".. ريهام عبد الغفور تكشف عن سر نجاح "حكاية نرجس"
زووم

"أبوها بيدعي لها من الجنة".. ريهام عبد الغفور تكشف عن سر نجاح "حكاية نرجس"

