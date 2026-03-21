توفي "ممدوح ش.ل.ض"، متأثرًا بحالة اختناق، داخل مستشفى الشهداء المركزي، مساء أمس الجمعة، بعد ساعات من مصرع طفليه داخل منزل الأسرة بقرية سرسنا التابعة لمحافظة المنوفية، في واقعة مأساوية هزت الأهالي.

وصول الحالات بعد صلاة العيد

استقبل المستشفى الحالات في تمام الساعة 8:30 صباح الجمعة، حيث وصلت الطفلة "سما" 14 عامًا، وشقيقها "أحمد" 9 سنوات، جثتين هامدتين، فيما وصل الأب والأم في حالة اختناق شديدة.

محاولات إنقاذ فاشلة للأطفال

حاول الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ إنعاش الطفلين، إلا أن الفحص أكد وفاتهما قبل الوصول، نتيجة تعرضهما للاختناق داخل المنزل.

نقل الأب للعناية المركزة

دخل الأب في حالة حرجة، وجرى نقله إلى العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بالطابق العلوي بالمستشفى، في محاولة لإنقاذه.

الوفاة بعد ساعات من الحادث

ورغم الجهود الطبية، لفظ الأب أنفاسه الأخيرة بعد صلاة المغرب مباشرة، متأثرًا بإصابته، ليلحق بطفليه في نفس اليوم، بينما استقرت حالة الأم بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى العثور على الأسرة داخل منزلهم في حالة اختناق، بعد بلاغ من أحد الأقارب بسبب عدم استجابتهم، حيث تبين مصرع الطفلين وإصابة الوالدين، قبل أن تتفاقم الحالة بوفاة الأب لاحقًا.

حزن يخيم على القرية

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، بعد فقدان الأسرة لثلاثة من أفرادها في يوم واحد، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء للأم الناجية.