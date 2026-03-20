أصيب 3 أطفال بضيق تنفس إثر سقوطهم بمياه ترعة بحر العمرة بنطاق طريق المنزلة الجديدة، بعد اصطدام تروسيكل كانوا يستقلونه بموتوسيكل.

سرعة الاستجابة والإسعافات

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بموتوسيكل وسقوط الأطفال بالمياه. انتقلت على الفور فرق وحدة مباحث مركز المنزلة وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين وحالتهم

تم انتشال كل من: يوسف محمد زيد، 9 أعوام، مصاب بضيق تنفس، محمد محمد زيد، 13 عامًا، مصاب بضيق تنفس، أحمد سمير صبري، 12 عامًا، مصاب بضيق تنفس

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.