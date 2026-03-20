اندلع حريق واسع في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، بمول "موريا" التجاري في مدينة دمياط الجديدة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز هيليوم في الواجهة الرئيسية للمول.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وتم التعامل مع المصابين وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.

الإسعافات والرعاية الطبية

تدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة، فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ16 سيارة مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة.

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن معظم المصابين حالتهم مستقرة، موضحًا أن 18 منهم غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم، بينما لا تزال باقي الحالات تتلقى الرعاية الطبية تحت الملاحظة الدقيقة لضمان الشفاء الكامل.

التحقيق في ملابسات الحريق

وفي سياق متصل، بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب انفجار أسطوانة الغاز داخل المول، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي في مدينة دمياط الجديدة، مع متابعة دقيقة من مديرية الصحة للمصابين بمستشفى الأزهر الجامعي.