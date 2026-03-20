3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)

كتب : مختار صالح

06:42 م 20/03/2026 تعديل في 06:58 م
    آثار حريق موريا مول دمياط الجديدة_1
    حريق موريا مول دمياط الجديدة_2
    حريق موريا مول دمياط الجديدة__4
    حريق مول دمياط الجديدة_5
    صور متداولة لآثار حريق مول دمياط الجديدة_6
    موقع حريق موريا مول دمياط الجديدة_7

اندلع حريق واسع في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، بمول "موريا" التجاري في مدينة دمياط الجديدة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز هيليوم في الواجهة الرئيسية للمول.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وتم التعامل مع المصابين وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.

الإسعافات والرعاية الطبية

تدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة، فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ16 سيارة مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة.

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن معظم المصابين حالتهم مستقرة، موضحًا أن 18 منهم غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم، بينما لا تزال باقي الحالات تتلقى الرعاية الطبية تحت الملاحظة الدقيقة لضمان الشفاء الكامل.

التحقيق في ملابسات الحريق

وفي سياق متصل، بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب انفجار أسطوانة الغاز داخل المول، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي في مدينة دمياط الجديدة، مع متابعة دقيقة من مديرية الصحة للمصابين بمستشفى الأزهر الجامعي.

حريق دمياط الجديدة دمياط الجديدة موريا مول انفجار غاز

