محافظ جنوب سيناء يتأكد من جاهزية الخدمات للمواطنين في عيد الفطر (صور)

كتب : رضا السيد

06:04 م 20/03/2026
    متابعة الخدمات
    شبكة الطوارئ

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، توافر كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال التواصل مع المديريات الخدمية ورؤساء المدن عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

التيسير على المواطنين واستقبال البلاغات

أكد المحافظ على جاهزية غرف العمليات لاستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال فترة العيد.

توزيع الهدايا والعيديات

أدى محافظ جنوب سيناء صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بإستاد الطور الرياضي، وحرص بعد الصلاة على توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال في أجواء مبهجة أسعدت المواطنين.

استقبال المهنئين وتعزيز التلاحم المجتمعي

استقبل المحافظ المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، وتبادل التهاني مع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، إضافة إلى المواطنين وأسرهم، مؤكدًا على أهمية التلاحم المجتمعي وتعزيز روح التضامن والتعاون بين الجميع. وتمنى دوام الصحة والسعادة لجميع المواطنين، وللمحافظة المزيد من التقدم والازدهار.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة
أخبار مصر

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
أخبار مصر

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
خطيب الجامع الأزهر: الله أرسل الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة
أخبار

خطيب الجامع الأزهر: الله أرسل الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة
بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
زووم

بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة