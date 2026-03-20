تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، توافر كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال التواصل مع المديريات الخدمية ورؤساء المدن عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

التيسير على المواطنين واستقبال البلاغات

أكد المحافظ على جاهزية غرف العمليات لاستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال فترة العيد.

توزيع الهدايا والعيديات

أدى محافظ جنوب سيناء صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بإستاد الطور الرياضي، وحرص بعد الصلاة على توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال في أجواء مبهجة أسعدت المواطنين.

استقبال المهنئين وتعزيز التلاحم المجتمعي

استقبل المحافظ المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، وتبادل التهاني مع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، إضافة إلى المواطنين وأسرهم، مؤكدًا على أهمية التلاحم المجتمعي وتعزيز روح التضامن والتعاون بين الجميع. وتمنى دوام الصحة والسعادة لجميع المواطنين، وللمحافظة المزيد من التقدم والازدهار.